"Magnifiques", "Un peu chiants", "Importants": comment le couple royal est perçu par les Belges (vidéo)

Le couple héritier suscite l'enthousiasme. La popularité de Philippe et Mathilde atteint son apogée avec la naissance d'Elisabeth, puis plus tard lorsque le Prince devient Roi en 2013. Comment ce couple royal est-il perçu aujourd'hui 20 après le mariage? Voici quelques réactions prises dans la rue et rassemblées par nos journalistes Emmanuel Dupond et Pierre Haelterman.

A l'occasion des 20 ans de mariage entre Philippe et Mathilde, nos journalistes Emmanuel Dupond et Pierre Haelterman sont descendus dans la rue pour poser quelques questions aux Belges. Comment le couple royal est-il perçu? "Ils sont magnifiques, je les aime beaucoup", dit une passante. "C'est l'amour parfait", répond une autre. "C'est une belle relation. Réussir à rester avec quelqu'un autant de temps, ça donne une bonne image", analyse encore une autre femme moins âgée. "C'est une belle famille, elle représente bien l'unité du pays", conclut une dernière citoyenne. Plusieurs personnes interrogées sont encore plus enthousiastes sur le Roi et la Reine. "Ils maintiennent quand même une certaine cohésion ici en Belgique alors que plein de gens veulent nous séparer. Ils font leurs efforts tous les deux. Moi, je les admire", dit une dame. "Moi, je trouve qu'ils ont de l'importance, surtout dans ce climat avec la N-VA et tout ça. Il faut que la Belgique reste unie et quand je regarde le Roi et la Reine, je ne vois ni de Flamands ni de Wallons ni de Bruxellois. Je vois des Belges", explique un jeune. "Je ne comprends pas qui ils sont ni ce qu'ils font" D'autres, en revanche, sont plus sceptiques sur leur rôle. "Je ne vois pas vraiment, pour être honnête, ce que la royauté peut apporter à la Belgique, surtout avec les problèmes (politiques) qu'il y a", dit l'un d'eux. "Moi, je trouve qu'ils font juste de la figuration, ils sont juste là pour représenter la Belgique", abonde un autre. Un jeune se pose des questions: "Moi, je suis beaucoup plus dubitatif parce que je suis dans l'incompréhension. En fait, je ne comprends pas qui ils sont ni ce qu'ils font". Une autre va plus loin: "Moi, je ne m'intéresse pas trop car ils sont un peu... chiants à suivre. Quand ils parlent, c'est un peu à dormir debout". Des Belges ont voulu souligner la solidité du couple: "Je pense que la royauté, on n'a rien à lui reprocher", indique l'un d'eux. "Je n'ai jamais entendu de polémique sur eux ni de mauvaise histoire. Donc, je suppose qu'ils font bien leur job", avance un autre. Enfin, le fin mot de l'histoire revient à une jeune de l'âge princesse Élisabeth: "Ce que j'ai bien par rapport à ce couple, c'est que leur fille aînée va devenir reine. Ca, ça me plaît beaucoup".