Sundar Pichai prend seul les rênes de Google et d'Alphabet

Sundar Pichai, patron de Google, prend en plus la tête d'Alphabet, sa maison-mère, a annoncé le groupe mardi. Il remplace Larry Page qui a fondé le géant de l'internet il y a 21 ans avec Sergey Brin.

"Si l'entreprise était une personne, ce serait un jeune adulte de 21 ans et il serait temps de quitter le nid. (...) Nous pensons qu'il est temps d'assumer le rôle de parents fiers, qui offrent des conseils et de l'amour, mais pas une surveillance quotidienne lancinante !", ont écrit les deux fondateurs, qui restent actionnaires et membres du conseil d'administration d'Alphabet.

Alphabet a été fondé en 2015 pour englober toutes les activités non centrales du groupe, des voitures autonomes de Waymo à la filiale Sidewalk Labs consacrée aux "villes intelligentes".

Sundar Pichai, 47 ans, prend les rênes d'un colosse qui emploie plus de 100.000 personnes dans le monde, et se trouve aujourd'hui empêtré dans de nombreuses controverses liées à sa position dominante sur internet et dans les technologies en général.

Né dans un milieu modeste à Chennai, en Inde, il a étudié à l'Indian Institute of Technology (IIT) de Kharagpur avant de partir aux Etats-Unis pour continuer ses études (notamment à l'université de Stanford) et lancer sa carrière.

"Sundar apporte de l'humilité et une grande passion pour la technologie à nos utilisateurs, à nos partenaires et à nos employés au quotidien. (...) Nous n'aurions pas pu trouver mieux pour mener Google et Alphabet vers l'avenir", ont déclaré Larry Page et Sergey Brin, peu présents depuis plusieurs années.