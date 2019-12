Le Roi Philippe et la Reine Mathilde célèbrent leurs noces de porcelaine: le Palais Royal dévoile des clichés inédits

Il y a tout juste 20 ans, Philippe et Mathilde se disaient 'Oui' dans la Cathédrale des Sts Michel et Gudule, Bruxelles. Lui, en costume bleu, elle vêtue d'un voile en dentelle et d'une longue robe blanche. 20 ans plus tard, le Roi et la Reine célèbrent aujourd'hui leurs noces de porcelaine.

Pour l'occasion, le Palais royal vient de publier ces clichés inédits. Des photos aux couleurs automnales sur lesquelles le couple apparaît souriant, assis sur un banc.

Le 4 décembre 1999, la Belgique était en liesse. Et on ne se doutait pas que celle qui endossait alors le titre de princesse allait permettre à son époux de sortir de sa réserve.