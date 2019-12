Cette école de Tournai intéresse l'Europe pour plusieurs raisons

L'Europe s'intéresse aux initiatives prises depuis trois ans par l'institut Saint-André de Ramegnies-Chin dans l'entité de Tournai. Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne en charge du pacte vert pour l'Europe a d'ailleurs visité ce lundi une école qui se veut éco-responsable.

Elle a lancé avec l'aide de plusieurs professeurs le label école pour demain et a développé toute une série de projets durables et écologiques. Par exemple, elle a crée un potager qui alimente en légumes et en fruits la cantine de l'école et utilise du papier-recyclé pour les photocopies.

La cantine travaille aussi avec des producteurs locaux. Des poubelles de tri sélectif sur roulette ont également fait leur apparition dans la cour. Des poubelles de tri se trouvent aussi dans l'école. A la fin de la visite de Frans Timmermans, les élèves ont remis une lettre de doléances avec leurs idées pour une Europe plus verte.