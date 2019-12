Si vous avez acheté ce haché chez Carrefour, ne le consommez pas et ramenez-le en magasin

La société Viangro rappelle mercredi, en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), du haché porc bœuf après un contrôle qui a décelé la présence possible de salmonelles. Ce produit a été vendu dans certains magasins Carrefour en Belgique.



Les produits concernés par ce rappel sont le haché porc bœuf 600 g et 1,2 kg dont la date de péremption est fixée au 5 décembre 2019 (numéro de lot 9494). Ces viandes pourraient être contaminées par des salmonelles, elles sont dès lors retirées de la vente et les consommateurs peuvent les rapporter au point de vente où ils seront remboursés.

Une intoxication alimentaire causée par les salmonelles se traduit par des troubles gastro-intestinaux, souvent accompagnés de fièvres dans les 12 à 72 heures qui suivent la consommation du produit contaminé. Les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées y sont particulièrement sensibles. Pour toute information complémentaire, le service consommateurs de Carrefour Belgique est joignable au numéro gratuit 0800/9.10.11.