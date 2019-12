Un saxophone aux couleurs des Etats-Unis inauguré à Dinant

(Belga) Le pont Charles de Gaulle de Dinant est orné depuis mercredi d'un nouveau saxophone aux couleurs des Etats-Unis, le "Sax of liberty". Ce dernier, commandé par la Ville de Dinant et l'Association Internationale Adolphe Sax, a été inauguré mercredi après-midi en présence notamment de l'Ambassadeur des Etats-Unis en Belgique Ronald J.Gidwitz et d'une délégation de Louisiane.

Ce nouveau saxophone, décoré par l'artiste local Dimitri Perpète, vient compléter l'exposition "Art on Sax", qui a pour but d'inciter le chaland à déambuler dans le centre-ville au gré d'un parcours sur le thème des saxophones. L'instrument américain met l'accent sur l'histoire commune de la Belgique et des Etats-Unis. Il évoque la Louisiane mais également la Bataille des Ardennes. "C'est en effet la Nation américaine qui figurait au premier rang des libérateurs de la Belgique, et de Dinant en particulier, lors de la Bataille des Ardennes au soir de la Noël 1944. Pour rappel, l'offensive allemande a été arrêtée au Rocher Bayard par les forces britanniques et américaines", explique le chargé de communication de la Ville de Dinant Bertrand Detal. En 2018, un saxophone avait été offert par une délégation belge à la Nouvelle-Orléans pour sceller l'amitié belgo-louisianaise et rappeler la contribution de la Louisiane à l'essor du saxophone, dont l'inventeur Adolphe Sax est né à Dinant. (Belga)