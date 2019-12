Préavis de grève pour la police de la route suspendu

(Belga) Le SLFP Police a suspendu le préavis de grève pour la police de la route. "Nous avons reçu la promesse que le corps d'intervention serait renforcé la nuit dans les cinq provinces", a indiqué mercredi le vice-président national, Vincent Houssin.

Le syndicat policier avait introduit un préavis de grève mi-novembre, après le lancement d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un membre de la police de la route qui avait tiré un coup de semonce lors d'une intervention sur une aire d'autoroute. Le SLFP avait alors menacé de faire grève durant tout le mois de décembre, le préavis ayant été introduit pour la période du 29 novembre au 2 janvier. Malgré le retrait de la procédure disciplinaire, la menace de grève avait été maintenue. L'objectif était de donner un signal pour améliorer la sécurité sur les parkings autoroutiers, devenus des endroits stratégiques pour les voleurs de fret et trafiquants d'êtres humains. "Tôt ou tard, on va perdre le contrôle de la situation", avait prévenu M. Houssin. Le préavis de grève a dès lors été suspendu, après la concertation de mardi qui a abouti au renfort des équipes de nuit de 30 unités au total. Sur la base d'une analyse des risques, il sera déterminé dans quels endroits le renforcement est nécessaire. "On évaluera la situation dans un mois", a conclu Vincent Houssin. (Belga)