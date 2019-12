Australie: Un corps retrouvé dans l'Outback pourrait être celui de la troisième disparue

(Belga) Un corps a été retrouvé dans une région désertique du centre de l'Australie et pourrait être celui de la troisième et dernière personne portée disparue, membre d'un trio parti explorer l'arrière pays. Les deux premières personnes avaient été retrouvées vivantes au bout d'une douzaine de jours en début de semaine.

Le corps d'une femme a été retrouvé à 8km d'une autoroute traversant le centre de l'Australie, la Stuart Highway, à une centaine de kilomètres de la ville d'Alice Springs, ont confirmé les policiers locaux. Il pourrait s'agir de Claire Hockridge, la troisième personne faisant partie d'un trio de randonneurs australiens partis explorer les environ d'Alice Springs le 19 novembre, et portés disparu le 23 novembre. Deux d'entre eux ont été retrouvés vivants dimanche et mardi, mais les recherches se poursuivaient jusqu'à présent pour localiser la dernière personne manquante, dans l'espoir qu'elle ait eu accès à un point d'eau pour survivre. Un corps a été retrouvé mercredi à une quarantaine de kilomètres d'une station essence fournissant aussi des logements, Stuart Well Roadhouse, et à une heure de route de la ville d'Alice Springs, capitale du Territoire du Nord. La voiture du trio avait été embourbée dans une rivière, et après quatre jours à tenter de la désengager, manquant de vivres, les passagers s'étaient séparés pour chercher de l'aide. Deux d'entre eux, Phu Tran (40) et Claire Hockridge (46) étaient restés ensemble jusqu'à la découverte d'une barrière de propriété agricole, selon les dires de M. Tran. Celui-ci a été découvert vivant par un fermier mardi, deux jours après le secours par hélicoptère de Tamra McBeath-Riley (52 ans), restée non loin de la voiture, près d'un point d'eau. La police doit encore formellement identifier le corps découvert mercredi. Les efforts pour retrouver la disparue ont été compliqués par un environnement composé d'épaisse broussailles. (Belga)