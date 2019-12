La France à l’arrêt, la Belgique au ralenti: notre secteur routier va perdre 2,5 millions d'euros ce jeudi

Le futur "système universel" de retraites par points ne passe pas en France. L'Hexagone est bloqué aujourd'hui, d'une manière rarement constatée depuis de longues années. Les répercussions sur la Belgique sont plus importantes qu'on le pense.

La grève générale contre la réforme des retraites en France a des conséquences plus importantes que prévues en Belgique.

Sur le rail, un Thalys sur trois est supprimé de et vers Paris. 65% des trains internationaux (y compris les Eurostar) roulent. Au niveau local, trois lignes IC sont très impactées: Tournai – Lille, Namur – Charleroi – Maubeuge et Mons – Aulnoye. Les détails des perturbations au niveau européen sont à retrouver sur ce site.

Dans les airs, quatre vols de Brussels Airlines sont touchés: Bruxelles – Toulouse et Bruxelles – Lyon sont supprimés (dans les deux sens). Idem pour les vols Ryanair Bruxelles – Alicante et Bruxelles – Barcelone.

Au niveau du transport routier, perturbations et blocages sont attendus aux différents postes frontières. On estime que 5.000 camions seront à l’arrêt ce jeudi. 500€ par camion: le manque à gagner est donc de 2,5 millions d'euros. Le secteur est furieux. "Le malheur veut qu'avec la France, on doit véritablement vivre au jour le jour. Quand ce ne sont pas les gilets jaunes, ce sont les transporteurs routiers. Beaucoup de mouvements sociaux qui font que les transporteurs doivent être flexibles en fonction de ce qui se passe en France", nous a confié Michael Reul, secrétaire général de l'UPTR, l'union professionnelle du transport et de la logistique.

Le poste frontière de Lamain vers Lille est déjà bloqué (en partie, difficile de connaître l'ampleur des perturbations) par des gilets jaunes, idem au poste frontière de Hensies, dans les deux sens (là aussi, le blocage est théorique). On sait par exemple qu'il est impossible pour les camions alimentaires de se rendre au marché matinal de Rungis, à Paris. Ou encore qu'une société montoise ne peut pas aller fournir des pneus Airbus à Toulouse.

Pourquoi les Français râlent-ils ?

En France, c'est la réforme des retraites qui ne passent pas. TGV, métros ou bus bloqués, écoles fermées et près de 250 cortèges organisés: les syndicats, partis d'opposition et "gilets jaunes" français engagent ce jeudi avec leur gouvernement un bras de fer autour de la future réforme des retraites, promesse phare du quinquennat d'Emmanuel Macron.



A l'origine de l'appel, le futur "système universel" de retraites par points, censé remplacer les 42 régimes existants (fonctionnaires, privés, régimes spéciaux, complémentaires).



L'exécutif promet un système "plus lisible" et "plus juste", quand les opposants s'attendent à une "précarisation" des retraités.



"Il faut miser sur un bon gros coup", a estimé cette semaine Yves Veyrier, secrétaire général de FO (Force Ouvrière), qui appelle à cette "première journée" avec d'autres syndicats et des organisations de jeunesse.

Arrêt presque total: "Je n'ai jamais vu ça"



Message reçu dans les transports, avec 90% des TGV et 80% des TER annulés, et 11 lignes du métro parisien fermées. Des grèves illimitées sont prévues à la RATP et à la SNCF où on s'attend déjà à un mouvement dans la durée.



Jeudi noir aussi en perspective dans les transports à Strasbourg, Bordeaux, Marseille, Nantes ou Lille. Dans le ciel, les compagnies aériennes ont été priées de réduire de 20% leur programme de vols.









Il y aura aussi nombre d'école fermées. "70% des enseignants du primaire se sont déclarés en grève, et les taux dans le secondaire devraient être voisins, je n'ai jamais vu ça", a assuré mercredi Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU (premier syndicat).



Policiers, éboueurs, avocats, retraités ou transporteurs routiers - qui planifient des opérations escargots - appellent aussi.



De même que des "gilets jaunes", le Parti socialiste, le PCF, La France insoumise et le Rassemblement national. Et 180 intellectuels, dont Thomas Piketty et Ariane Ascaride, face "aux offensives d'un gouvernement néolibéral et autoritaire".



Anticipant un mouvement long dans un contexte social tendu où les mécontentements se multiplient (hôpital, police, pompiers, enseignants, cheminots, "gilets jaunes"...), l'exécutif maintient le cap.



"Je n'y renoncerai pas", avait affirmé le chef de l'État qui a promis mercredi de s'exprimer "devant les Français au moment où je le considèrerai opportun".



Le projet précis de réforme sera dévoilé mi-décembre pour un passage au Parlement début 2020.