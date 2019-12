L'interdiction de fumer dans les cafés mal respectée: 1230 amendes non-payées à Bruxelles en 2 ans

Selon les chiffres du SPF Santé Publique, les cafetiers qui laissent leurs clients fumer à l'intérieur ne sont que très peu sanctionnés. C'est surtout le cas dans la capitale. Ces cafés écopent bien d'une amende qui peut aller de 208 à 8.000 € en cas de récidive, mais 1.230 établissements bruxellois ne l'ont pas payée entre 2016 et 2018. Dans 91% des cas, le parquet a même classé le dossier sans suite. Bref, les gérants ne passent que très rarement à la caisse.



Pourtant, les inspecteurs du SPF Santé Publique veillent à ce que l'interdiction de fumer à l'intérieur des cafés soit respectée. "On se fond dans la masse. S'il y a des personnes qui fument à l'intérieur, les inspecteurs se présentent aux fumeurs pour leur faire éteindre leur cigarette, noter leur identité et les verbaliser. Nous avons également des collègues qui vont directement auprès des gérants ou des serveurs pour les informer et leur expliquer la tenue de notre contrôle", explique Jean-Michel Bodson, un de ces inspecteurs du SPF Santé. Un tenancier bruxellois a d'ailleurs confirmé que ces contrôles existaient effectivement : "Il y a deux semaines, on a eu un contrôle ici en pleine journée. Ils sont entrés, ils ont vu l'autocollant interdit de fumer et ils ont vu que personne ne fumait à l'intérieur."



Selon le SPF Santé Publique, un tiers des établissements bruxellois ne respectent pas l'interdiction de fumer à l'intérieur. Cela a le don d'énerver certains non-fumeurs. En Wallonie et en Flandre, ce genre de cas se présente moins. La moitié des cafés y sont poursuivis en cas de non-paiement de l'amende.