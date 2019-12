La Ligue des familles veut une mesure pour les ménages qui auront un autre enfant en 2020

(Belga) La Ligue des familles appelle la ministre wallonne en charge des Allocations familiales, Valérie De Bue (MR), à mettre en place d'urgence une "solution spécifique" pour les familles à cheval sur les deux modèles d'allocations familiales. La Cour constitutionnelle a rejeté jeudi les recours en annulation introduits contre les réformes de ces systèmes d'allocation.

A partir du 1er janvier 2020, le nouveau régime d'allocations familiales s'appliquera en Wallonie, octroyant 155 euros jusqu'à l'âge de 18 ans et 165 euros de 18 à 25 ans. Auparavant, le montant alloué augmentait avec le nombre d'enfants. Si la Ligue des familles soutient l'essentiel de la réforme wallonne, elle estime qu'il reste un problème majeur pour les familles qui seront à cheval sur les deux systèmes, soit avec des enfants nés avant et après 2020. Ceux nés avant l'entrée en vigueur de la réforme continueront de bénéficier de l'ancien système tandis que les autres se retrouveront dans le nouveau régime. Pour la Ligue des familles, ces ménages seront les "dindons de la farce", ils "n'auront ni les avantages de l'ancien modèle, ni les avantages du nouveau". La situation est surtout problématique pour les familles qui auront un troisième enfant en 2020 car elles ne bénéficieront pas de l'augmentation substantielle de l'allocation qui était jusqu'ici accordée. "Elles n'auront jamais eu droit non plus au montant bien plus élevé pour le premier enfant prévu par le nouveau modèle. Bref, elles perdent sur toute la ligne", souligne Christophe Cocu, directeur général de l'association, cité dans un communiqué. Selon les calculs de la Ligue, avoir trois enfants d'ici au 31 décembre prochain donne droit à 538 euros par mois d'allocations familiales. Avoir trois bambins après le 1er janvier 2020 permettra de bénéficier de 465 euros par mois. Mais avoir deux enfants sous l'ancien système et un dans le nouveau, n'octroiera plus que 428 euros par mois. L'impact est moindre pour les familles qui auront un deuxième enfant à partir de 2020 et plus important pour celles qui en auront un quatrième, un cinquième, etc. Pour la Ligue, il faut d'urgence mettre en place une solution spécifique pour ces ménages. "Plusieurs solutions sont envisageables, comme maintenir ces familles dans l'ancien modèle", avance la Ligue, qui se dit prête à envisager d'autres possibilités. (Belga)