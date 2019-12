L'ex-usine de chocolats Godiva licencie 14 personnes à Koekelberg: la direction s'explique

Un membre du personnel d'une usine de fabrication de chocolat à Koekelberg nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous ce jeudi après-midi. "Godiva ferme ses portes petit à petit, 40 personnes sont licenciées", a affirmé notre témoin.

Godiva, c'est une partie de l'histoire belge: la chocolaterie a été fondée en 1926 par Joseph Draps et s'est fait connaître à travers le monde. Depuis 2007, elle appartient au groupe turc Ülker. Et depuis 2019, l'usine de Koekelberg ne fait plus partie de l'enseigne Godiva. La fabrique a été vendue au groupe sud-coréen MBK.

Nous avons contacté un représentant syndical et la direction. Ils nous ont donné un point de vue différent.

14 personnes licenciées: pourquoi?

En premier lieu, nous avons contacté un représentant du syndicat FGTB. "Nous avons eu mardi et mercredi un conseil d'entreprise extraordinaire. Nous sommes tenus à la confidentialité donc je ne peux vous donner aucun chiffre. Oui il y a eu des choses, mais on n'est pas du tout dans l'ordre de grandeur indiqué par votre témoin", nous a expliqué Sébastien Bosio.

Pour obtenir un chiffre précis, nous entrons en contact avec la direction. "Nous avons annoncé le licenciement de 14 personnes. Ce qui représente 6% de l'effectif total de 231 salariés", nous a indiqué Gert De Boeck, directeur des ressources humaines. "On prévoit un déclin de 12% de la production pour 2020 par rapport à 2019. Nous avons donc besoin de réduire l'effectif ouvrier pour nous adapter", a-t-il ajouté.

Le représentant de l'entreprise nous a précisé la situation du marché, selon lui. "Il faut savoir que 60% de notre production part en Asie. Que ce soit ici ou là-bas, on remarque un changement de consommation. Les clients n'achètent plus de grandes quantités de chocolat pour eux-mêmes. Ils préfèrent acheter des petites quantités pour offrir. Nous constatons donc un déclin du volume de production", a confié Gert De Boeck.

Nous avons aussi annoncé l'investissement de cinq millions

Pour autant, il nous a assuré que l'objectif n'était pas de fermer l'usine de Koekelberg. "Durant le comité d'entreprise extraordinaire, nous avons aussi annoncé l'investissement de cinq millions dans les 24 mois pour moderniser l'usine", a annoncé Gert De Boeck. "Donc nous voyons l'avenir positivement, mais sur une base plus flexible qui répond plus facilement aux commandes".

Réduire les contrats stables? Ce n'est pas l'objectif d'après la direction

Nous demandons au responsable des ressources humaines si l'objectif est de réduire le nombre de contrats stables et d'augmenter la proportion d'intérimaires. "Non, on continuera avec des contrats stables et des CDI, mais il y aura toujours un élément de saisonnalité dans notre business. L'activité est plus forte en fin d'année, et pour l'Asie c'est surtout en janvier et février. Donc il faut pouvoir adapter l'activité", a répondu Gert De Boeck.

Tous les indicateurs sont au vert? Non, pas tous. Mais nous ne sommes pas non plus alarmistes

Quel est l'avis de notre contact au sein de la FGTB? "La situation est nouvelle. Avant on était chez Godiva, maintenant ça s'appelle la Manufacture belge de chocolat. Mais Godiva reste un client privilégié. Il n'y a même pas encore eu d'exercice comptable complet pour tester le nouveau système", précise d'abord Sébastien Bosio.

"L'activité est tendue, on voit des choses en termes de production et d'organisation, mais ça se met en place. Est-ce que tous les indicateurs sont au vert? Non, pas tous. Mais nous ne sommes pas non plus alarmistes. On est attentif à la situation et on espère qu'on tient le bon bout", a conclu le représentant du syndicat socialiste.