Nouvelle rencontre entre l'informateur Magnette et le cdH

L'informateur royal Paul Magnette a rencontré ce jeudi des représentants du cdH dans le cadre de sa mission. La cheffe de groupe des humanistes à la Chambre, Catherine Fonck, a confirmé la tenue de cette entrevue dans l'émission Villa Politica sur la VRT. Un entretien entre M. Magnette et le CD&V serait aussi planifié ce jour, a-t-on appris à bonnes sources.

Samedi dernier, après s'être déjà entretenu avec le cdH, l'informateur avait rencontré les représentants d'une éventuelle alliance arc-en-ciel - soit les socialistes, les libéraux et les écologistes -, suscitant le courroux de la N-VA et du CD&V qui n'avaient pas été conviés. Mercredi soir, l'informateur a une nouvelle fois réuni les formations d'un potentiel arc-en-ciel afin d'évoquer le cadre budgétaire du gouvernement fédéral dans les prochaines années. Malgré la tenue de ces réunions en format plus restreint, il semble que l'informateur n'exclue aucune formation du processus. Jeudi, il s'est à nouveau entretenu avec le cdH et devrait discuter dans la soirée avec le CD&V. A en croire leur chef de groupe à la Chambre, Servais Verhertraeten, les chrétiens démocrates flamands n'avaient plus vu l'informateur depuis le 15 novembre. Du côté de la N-VA, on affirme par contre qu'aucun rendez-vous n'est prévu pour l'instant avec M. Magnette.