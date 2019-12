La présidence du CA de la RTBF revient à l'Ecolo Baptiste Erkes

(Belga) L'Ecolo Baptiste Erkes a été élu vendredi président du conseil d'administration de la RTBF, a annoncé le MR, tout en dénonçant l'élection de Vincent Engel (PTB) à la troisième vice-présidence, aux dépens de la candidature de Joëlle Milquet qu'avaient avancée les réformateurs.

Les première et deuxième vice-présidences reviennent à Thomas Dermine (PS) et à Richard Miller (MR). Concernant l'écrivain et professeur de lettres (UCL) Vincent Engel, candidat du PTB, "sans préjuger de la qualité même de la personne, il nous apparaît déraisonnable d'élire à cette vice-présidence un membre d'un parti qui se revendique d'une doctrine qui n'a jamais brillé, loin s'en faut, quant à la défense de la liberté d'expression et la diversité d'opinions", commente Richard Miller dans un communiqué. Le MR avait proposé de nommer l'ancienne ministre cdH Joëlle Milquet à la troisième vice-présidence. Vincent Engel a toutefois été désigné par sept voix contre six, selon le MR. (Belga)