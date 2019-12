L'assaillant saoudien en Floride auteur de messages hostiles aux Etats-Unis

(Belga) Le Saoudien qui a tué trois personnes vendredi dans une base aéronavale en Floride avait publié avant son attaque des messages hostiles envers les Etats-Unis, a affirmé le groupe de surveillance des mouvements djihadistes SITE.

"Je suis contre le mal, et l'Amérique dans son ensemble s'est transformée en Nation du mal (...) Je ne suis pas contre vous simplement parce que vous êtes Américain, je ne vous hais pas à cause de vos libertés, je vous hais parce que chaque jour vous soutenez, financez et commettez des crimes non seulement contre les musulmans mais aussi contre l'humanité", a écrit sur Twitter l'assaillant, identifié par SITE comme s'appelant Mohammed al-Shamrani. Selon l'agence officielle saoudienne SPA, le roi Salmane d'Arabie saoudite a exprimé par téléphone sa "profonde tristesse" à Donald Trump et affirmé que l'auteur de ce "crime abominable" ne représentait pas son peuple. Il a par ailleurs assuré le président américain du "soutien total" de son royaume, allié précieux de Washington dans la région, et "ordonné aux services de sécurité saoudiens de coopérer avec les agences américaines". Lors d'une conférence de presse vendredi soir, une responsable du FBI, Rachel Rojas, a déclaré ne pas être en mesure de confirmer le nom ni le mobile de l'auteur de cette fusillade. "Je pense qu'il va y avoir beaucoup de réponses à apporter sur le fait que cet individu, un étranger, membre de l'armée de l'air saoudienne, s'entraînait sur notre sol et ait commis cela", a déclaré le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Selon le New York Times, qui cite une source anonyme, six autres citoyens saoudiens ont été interrogés sur les lieux de l'attaque, dont deux l'ayant filmée dans son intégralité. La fusillade a eu lieu dans une des salles de cours de la base de Pensacola, a indiqué David Morgan, le shérif du comté d'Escambia. "Vous ne pouvez pas apporter d'arme sur la base à moins d'être membre des forces de sécurité", a indiqué de son côté le commandant Timothy Kinsella. Le bilan provisoire de l'attaque de vendredi est de trois tués et sept blessés, sans compter l'assaillant. (Belga)