Six jeunes admis chaque jour à l'hôpital pour abus d'alcool

(Belga) En moyenne, six jeunes âgés de 12 à 17 ans sont admis chaque jour à l'hôpital en raison d'une consommation abusive d'alcool. C'est le constat tiré samedi par l'Agence Intermutualiste (AIM).

L'AIM, qui s'appuie sur les données des sept mutualités belges, a dénombré 2.234 cas d'enfants admis aux urgences pour avoir trop bu en 2018. Cela représente 30 jeunes par 10.000 dans cette tranche d'âge. Ce nombre est légèrement inférieur à l'année 2017 où l'AIM avait recensé 2.334 cas. "C'est cependant le seul point positif", a expliqué l'Agence Intermutualiste dans un communiqué. "Malgré cette diminution, les chiffres restent inquiétants. Pour donner une idée de l'ampleur du problème, ces chiffres sont jusqu'à trois fois plus élevés en Belgique qu'aux Pays-Bas." L'AIM révèle aussi que 116 jeunes âgés de 12 et 13 ans ont été admis à l'hôpital sous l'emprise de l'alcool. C'est le plus grand nombre jamais relevé par l'agence dans cette tranche d'âge. L'AIM affirme aussi que la consommation abusive d'alcool est pratiquement aussi élevée chez les garçons que chez les filles. La consommation abusive est définie par quatre verres d'alcool en deux heures pour une femme et six pour un homme selon l'Association flamande pour les problèmes d'alcool et autres drogues (VAD). "La consommation d'alcool chez les jeunes peut être à l'origine de lésions cérébrales permanentes, ce qui conduit à une baisse des résultats scolaires et une diminution de leurs chances sur le marché du travail", explique Michael Callens, docteur au sein de l'AIM. (Belga)