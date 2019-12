Les clients d'un luxueux hôtel de Louvain cèdent leur place au sultan d'Oman: il a privatisé les lieux (photos)

L'établissement Hotel The Fourth de Louvain ferme ses portes jusque fin janvier en raison de la venue du sultan d'Oman. Qabus ibn Saïd résidera deux mois à Louvain pour un traitement de longue durée à l'UZ Leuven. L'hôtel 4 étoiles annule toutes les réservations pour la période de fin d'année, indique vendredi De Tijd.

L'Hotel The Fourth, situé sur la Grand-Place de Louvain, compte 42 chambres de luxe et était complet pour les fêtes de fin d'année. Mais les clients devront faire place au sultan et sa suite. Qabus ibn Saïd, 79 ans, au pouvoir depuis 1970 à Oman, a des problèmes de santé et sera soigné à l'UZ Louvain en décembre et janvier.

Le management de l'hôtel n'a pas fait de commentaires et ne s'est pas concerté avec d'autres exploitants d'hôtels. "Les personnes qui ont réservé à The Fourth ont été transférées vers d'autres établissements. Il s'agit du Pentahotel, du Kloosterhotel et du Begijnhofhotel", a expliqué Steven Dusoleil, directeur communication et marketing de la Ville de Louvain. "Pour décembre et janvier, nous ne prévoyons aucun problème de capacité dans les hôtels restants. Les touristes sont toujours les bienvenus à Louvain, surtout dans cette période de fêtes".

L'an dernier, Louvain a comptabilisé 48.005 nuitées en décembre. Le sultan d'Oman n'et pas le premier hôte de marque à l'UZ Leuven. Beaucoup de personnalités du Moyen-Orient viennent se faire soigner au Gasthuisberg.

© Hotel The Fourth via VTM





