Retour de la pluie dimanche matin, avant les éclaircies

Samedi après-midi, le ciel sera partiellement nuageux et le temps sec en Basse et Moyenne Belgique, selon les prévisions à la mi-journée de l'IRM. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les nuages resteront majoritaires et quelques ondées seront encore possibles. Sous un vent modéré de sud-ouest, les températures maximales oscilleront entre 5°C en Hautes Fagnes et localement 10°C en Flandre.

Ce soir, le temps deviendra sec sur toutes les régions mais l'amélioration sera de courte durée. En effet, le ciel se couvrira dans le courant de la nuit. Quelques faibles précipitations dispersées seront déjà possibles après minuit, avant l'arrivée d'une zone de pluie en fin de nuit sur l'extrême ouest. Les minima iront de 3 à 8°C. Dimanche, une zone de pluie balayera le pays d'ouest en est, accompagnée d'un vent assez fort à fort de secteur sud-ouest. Ensuite des éclaircies et éventuellement quelques faibles averses résiduelles se partageront le ciel. Les rafales pourront par endroits atteindre les 70 km/h. Maxima de 7 à 12°C. Lundi, le temps sera variable et assez chahuté avec des périodes de pluie puis des averses et éventuellement du grésil. En soirée, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal sur le relief ardennais.