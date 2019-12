Vous cherchez des idées pour décorer votre sapin de Noël? Voici la couleur tendance en 2019 (vidéo)

Ce weekend de Saint-Nicolas, c'est l'occasion pour beaucoup de décorer le sapin de Noël. Une activité qui se pratique seul ou en famille. Mais quelles sont les tendances cette année?

Ce samedi matin, Clarisse et Arthur ont mené les courses avec leur maman. Dans la féerie de Noël, il faut tester avant d’acheter. Clarisse est très investie et a donné son avis. "C’est eux qui sont les premiers à demander pour faire toutes les décorations de Noël. C’est vraiment très chouette. Ils s’amusent bien. Je leur laisse le choix et ils choisissent ce qu’ils adorent. C’est eux qui décorent aussi à la maison. Ils sont très investis là-dedans", confie la maman des deux enfants à notre micro.

Parmi les oiseaux, les Pères Noël présents en nombre, les clients cherchent à décorer leur intérieur dans une ambiance forestière et magique cette année, pour plus de cocooning. Beaucoup reviennent à l’uniformité et une couleur se démarque: le rose. "C’est très tendance. Il y a beaucoup de matières différentes", indique Aude Tornabene, employée d’une boutique de Noël éphémère.

Côté budget par contre, aucune règle, tout dépend de l’espace à décorer. "Entre 80 et 100 euros pour la plupart. Mais il y a des personnes qui peuvent acheter jusqu’à 600 euros car elles doivent refaire toute leur décoration", précise Aude Tornabene.

Si de nombreux Belges ont déjà monté leur sapin, le rush dans les magasins de Noël va seulement commencer.