Une centaine de feux font rage SIMULTANÉMENT en Australie: "Des conditions très dangereuses pour les pompiers" (vidéo)

Une centaine d'incendies de forêts faisaient rage simultanément samedi dans l'est de l'Australie, obligeant les secours à ordonner de nouvelles évacuations.



Avec des températures de près de 40 degrés celsius à proximité des incendies, "les conditions sont devenues très dangereuses et les pompiers pourraient être bientôt dans l'impossibilité d'empêcher l'avancée du feu", a mis en garde le service des pompiers de la ville portuaire Brisbane, dans le Queensland, dont trois banlieues sont désormais menacées.



Un conteneur, rempli de feux d'artifice, déchargé d'un bateau, a explosé en raison de la chaleur mais aucune victime n'a été signalée.



Au nord de Sydney, plusieurs feux ont fusionné vendredi en un seul "mégafeu" qui brûle de façon incontrôlée. La ville subit depuis plusieurs jours les retombées de fumées toxiques, l'incendie s'étendant désormais sur 250.000 hectares à moins d'une heure de voiture de la principale ville du pays.



En outre, les services météo du pays ont prévenu que certaines régions du pays risquaient de souffrir d'une vague de chaleur la semaine prochaine, ce qui pourrait encore compliquer la situation sur le front des incendies.



Les incendies sont courants à l'approche de l'été austral, mais ils ont éclaté très tôt cette année et sont particulièrement virulents. Les chercheurs estiment que le réchauffement climatique contribue à créer des conditions plus propices aux feux.