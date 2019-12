Le Prince Laurent joue les assistants de Saint-Nicolas pour offrir des sourires à des enfants placés

Les enfants de la "Cité de l'enfance" du CPAS de Mons eu la surprise de recevoir la visite de Saint-Nicolas, ce matin. Ce dernier était accompagné d'un assistant de choix, le prince Laurent.

Au programme: rencontre avec le Grand Saint et réception de cadeaux offerts pour l'occasion. Une aubaine pour ces jeunes, souvent placés sur décision de justice. "Je ne vois plus jamais ma famille, alors ça me fait plaisir de voir des gens", nous explique par exemple une petite fille.

Le moment de partage aura duré plusieurs heures et rassemblé des dizaines d'enfants, issus de nombreux centres d'accueil de la région. Le CPAS de la Ville de Mons, des entreprises et associations ont collaboré pour faire de cet événement une réussite. Le Prince Laurent lui-même est venu visiter ce bâtiment, transformé en véritable parc d'attractions intérieur.

L'occasion d'accompagner ces jeunes, dont il se sent visiblement très proche. "Ces jeunes ont plus de chance que d'autres de s'en sortir, parce qu'ils ont déjà connu le malheur", a d'ailleurs déclaré le Prince. Les enfants, surpris, l'ont bien accueilli. Un bon moment de partage, des sourires et des cadeaux: il régnait une ambiance de faire dans la Cité de l'enfance.