Le Real Madrid, avec Courtois, vainc l'Espanyol et met la pression sur le FC Barcelone

(Belga) Le Real Madrid a signé sa quatrième victoire consécutive en championnat, samedi à domicile, face à l'Espanyol Barcelone (2-0) lors de la quinzième journée de Liga. Les coéquipiers de Thibaut Courtois, titulaire, et Eden Hazard, absent car blessé à la cheville, en profitent pour prendre trois points d'avance (34 unités) sur le FC Barcelone, qui reçoit Majorque plus tard dans la journée au Camp Nou (21h00).

La dernière défaite du Real Madrid remonte au 19 octobre, à Majorque précisément. Depuis lors, les troupes de Zinedine Zidane ont aligné sept victoires et deux partages toutes compétitions confondues. Face à l'Espanyol, les pensionnaires du stade Santiago Bernabeu s'en sont remis à leurs Français. Raphael Varane a, en effet, ouvert la marque en première période (37e) avant que Karim Benzema ne double la mise à onze minutes du terme de la rencontre (79e). Un troisième Français, Ferland Mendy, s'est illustré négativement en écopant d'un carton rouge à la 83e minute de jeu. Le Real Madrid, qui se déplace au Club de Bruges mercredi dans le cadre de la sixième et dernière journée du groupe A en Ligue des champions, se rendra à Valence et au FC Barcelone lors des deux prochaines journées de championnat. (Belga)