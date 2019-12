La série Friends est en deuil

Ron Leibman, qui jouait le père du personnage incarné par Jennifer Anniston dans la série "Friends" dans les années 90, est décédé à l'âge de 82 ans d'une infection pulmonaire, a indiqué samedi son manager.

Son rôle le plus marquant date néanmoins de la série "Kaz & Co" dans les années 70. Il avait alors décroché un Emmy du meilleur acteur. Leibman s'est également distingué au théâtre et s'était vu attribuer un Tony en 1993 pour son rôle tenu à Broadway dans "Angels in America". Le comédien né à New York était aussi apparu au cinéma dans plusieurs productions dont "Norma Rae" et "Slaughterhouse Five".