European Film Awards 2019 - La Française Juliette Binoche honorée pour sa carrière

L'actrice française Juliette Binoche s'est vue décerner samedi, par l'European Film Academy, un "European Achievement in World Cinema" en reconnaissance "d'une carrière riche et diversifiée devant la caméra" et de "son impressionnant dévouement au cinéma". Cette distinction honorifique lui été remise à l'occasion de la 32e cérémonie des European Film Awards organisée à Berlin.

L'actrice a reçu le titre honorifique des mains de la réalisatrice Claire Denis, avec qui elle a collaboré à plusieurs reprises. Absent de la cérémonie, le cinéaste iranien Jafar Panahi lui a par ailleurs fait la surprise de lui adresser quelques mots dans une vidéo. "Tu es une femme avec une réelle spiritualité, une femme que je respecte. (...) Tu es aussi une bonne mère, soeur et amie", a déclaré Claire Denis à l'adresse de Juliette Binoche. "Tu es très spéciale. Tu es non seulement une actrice talentueuse, mais aussi une personne que j'admire et que j'aime." "Le monde ne va pas bien. Est-ce acceptable d'avoir un award quand le monde tourne mal? Je pense qu'il faut que nous soyons plus honnêtes, aimants, à l'écoute. Il faut que l'on ouvre nos coeurs et nos oreilles", a pour sa part réagi l'actrice sur scène. "Au cours de son impressionnante carrière, Juliette Binoche a été nominée à cinq reprises et trois fois lauréate aux EFA. Elle a joué dans plus de 60 longs métrages, à la fois en anglais et en français, films grand public ou films d'auteurs", ont pour leur part rappelé les organisateurs. "Elle a reçu son deuxième EFA, un Ours d'Argent à Berlin, un Bafta et un Oscar pour son interprétation dans 'Le patient anglais' (1996) d'Anthony Minghella. En 2000, on la retrouve dans 'Chocolat' de Lasse Hallström pour lequel elle a reçoit le Prix du Public EFA et une nomination aux Bafta et aux Oscars. En 2010, elle remporte le Prix de la meilleure interprétation à Cannes pour son rôle dans 'Copie conforme' d'Abbas Kiarostami", ajoutent-ils. Elle a par ailleurs également travaillé avec des réalisateurs tels qu'André Téchiné, Jean-Luc Godard, Chantal Akerman, Michael Haneke, Naomi Kawase, Hirokazu Kore-eda ou encore Jean-Paul Rappenau.