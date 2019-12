Une chaîne humaine pour le climat à Bruxelles ce dimanche

(Belga) Climate Express et la Coalition Climat planifient une chaîne humaine autour du Parlement fédéral et du Palais royal ce dimanche, un peu plus d'un an après le début des premières actions climatiques en Belgique. Cette action intervient alors que la COP25, le sommet pour le climat, se déroule du 2 au 13 décembre à Madrid.

Les manifestants pour le climat se réuniront d'abord à 13h00 au Carrefour de l'Europe à la gare de Bruxelles-Central. A partir de 13h30, les participants seront répartis à douze endroits sur les trois kilomètres du parcours. A 15h00, ils formeront la chaîne humaine pour quelques minutes. Les organisateurs estiment qu'il faudra 2.000 personnes pour compléter la chaîne, mais ils s'attendent à davantage de participants. Entre-temps, de nombreuses organisations ont confirmé leur présence à l'action climatique. Elles afficheront des messages sur le climat à chacun des douze endroits. Greenpeace Belgique donnera par exemple vie à un tableau de Breughel sur la rue Royale. La place Royale et le Coudenberg, quant à eux, seront occupés par des producteurs et des tracteurs. Rise4Climate et EUStaff4Climate danseront la salsa sur la rue de la Loi. L'asbl Toestand organisera une "rave climatique" sur la place Surlet de Chokier. "Une politique climatique ambitieuse et équitable offre d'innombrables possibilités pour une société saine, prospère et égale. Cela n'est possible que s'il existe une réelle volonté politique et une vision à long terme. La poursuite des négociations gouvernementales au niveau fédéral ne devrait plus bloquer notre pays", a déclaré Dave Van Meel, vice-président de la Climate Coalition, à la veille de l'action. (Belga)