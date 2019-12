"En rencontrant De Wever, Magnette devait cocher une case de sa liste"

(Belga) Le chef de groupe N-VA à la Chambre, Peter De Roover, a minimisé, dimanche, la rencontre entre Paul Magnette et Bart De Wever, samedi soir, à Anvers. "Mon impression, c'est que Magnette devait encore cocher une case de sa "to do" liste", a-t-il déclaré sur le plateau du Zevende Dag (één).

Samedi soir, l'informateur s'est rendu à Anvers pour y rencontrer le président de la N-VA. Rien n'a filtré de leurs discussions mais, selon Peter De Roover, la réunion n'a pas permis de rapprocher les points de vue des 2 partis. "Il y a 2 semaines, Paul Magnette a été chargé par le roi de chercher une solution dans le cadre de la formation du gouvernement fédéral. Demain/lundi, il doit retourner au Palais et ainsi, il ne devra pas dire qu'il n'a pas rencontré le plus grand parti de Flandre", a pointé Peter De Roover selon qui le président du PS, mis sous pression par le PTB, veut une coalition la plus à gauche possible. (Belga)