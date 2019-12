Pluie et vent vont nous accompagner cette semaine

(Belga) Ce dimanche après-midi, la pluie quittera le pays par le sud-est et la nébulosité deviendra variable dans toutes les régions avec quelques averses, selon les prévisions de l'IRM. Le temps est doux pour la saison avec des maxima variant de 7 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 11 degrés en Flandre. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales de 70 km/h à 75 km/h.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps sera variable avec par moments de la pluie parfois sous forme d'averses. Un coup de tonnerre n'est pas exclu, surtout dans la région côtière. Ces passages d'averses seront séparés par quelques embellies passagères. Demain lundi, un temps variable nous attend avec des passages pluvieux ou des averses. Un coup de tonnerre ne sera pas non plus à exclure, ni même le grésil ou de la neige fondante en Ardenne. En cours d'après-midi, les éclaircies reviendront à partir de la région côtière. Maxima de 4 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 9 degrés sur le nord-ouest du pays. Le vent soufflera modérément à assez fort avec des rafales de 80 à 90 km/h en bord de mer. Mardi, une crête anticyclonique mobile déterminera temporairement notre temps. La fraîcheur et les éclaircies matinales feront place à un ciel progressivement plus nuageux l'après-midi, puis au passage d'une zone de pluie la nuit suivante. Maxima de 2 à 7 degrés. (Belga)