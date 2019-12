Les agriculteurs se mobilisent pour le climat à Bruxelles: "on est persuadés que l'agriculture peut être une solution"

Des manifestants se sont mobilisés ce midi à Bruxelles pour la journée mondiale du climat. Parmi eux plusieurs agriculteurs sont venus se faire entendre. L'impact de l'élevage sur l'environnement est souvent pointé du doigt. C'est une erreur, selon eux. Ils veulent rappeler que l'agriculture wallonne peut faire partie de la solution aux changements climatiques.

Les agriculteurs débarquent à Bruxelles avec un message clair : ils veulent faire partie de la solution. "On est parfois pointée du doigt comme étant une des causes du réchauffement climatique, regrette Timothée Petel, chargé de mission à la FUGEA (Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs). Mais on est aussi persuadés que l'agriculture peut être une solution notamment si on arrive à mettre en avant certains modèles de production."

Ils affirment qu'il existe aujourd'hui des techniques pour réduire les émissions de carbone mais ils se sont bloqués. Tijs Boelens fait partie des agriculteurs mobilisés à Bruxelles, selon lui : "On est obligé de suivre des marchés internationaux, d'utiliser des produits chimiques, des engrais chimiques qui abîment, qui peuvent endommager les terres tandis qu'on sait qu'il y a une autre agriculture possible."

Ils pointent du doigt le monde politique. Des fermes disparaissent encore au profit de grandes industries agricoles même si aujourd'hui des solutions sont déjà mises en place comme l'assure la co-présidente du mouvement d'action paysanne Maité Vandoorne : "parce qu'on produit local en circuit court, parce qu'on évite les déchets, parce que maintenant il y a des techniques agronomiques qui évitent des intrants carbone, qui évitent des grandes monocultures"

Ces agriculteurs veulent aussi sensibiliser les citoyens pour les inciter à privilégier des produits de l'agriculture durable.