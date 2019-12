Donald Trump avertit que Kim Jong Un a "tout" à perdre à se montrer "hostile"

(Belga) Le président américain Donald Trump a averti dimanche, après l'annonce par Pyongyang d'un "test très important" sur une base de lancement, que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avait "tout" à perdre à se montrer "hostile".

"Kim Jong Un est trop intelligent et a beaucoup trop à perdre, voire tout, à agir de façon hostile", a-t-il écrit sur Twitter. "Il n'a pas envie de gâcher sa relation privilégiée avec le président des Etats-Unis ou de s'ingérer dans l'élection présidentielle américaine de novembre" 2020. Pyongyang avait annoncé plus tôt dimanche avoir mené un "test très important" depuis sa base de lancement de satellites de Sohae. "La Corée du Nord, sous la direction de Kim Jong Un, dispose d'un énorme potentiel économique, mais elle doit dénucléariser comme elle l'a promis", a poursuivi Donald Trump. Après une dangereuse montée des tensions, les Etats-Unis et la Corée du Nord ont entamé un dialogue inédit depuis la rencontre historique entre les dirigeants des deux pays en juin 2018 à Singapour. Mais leur deuxième sommet, en février à Hanoï, s'est soldé par un échec: le président américain a refusé de commencer à lever les sanctions imposées à Pyongyang en échange d'un simple début de désarmement nucléaire proposé par Kim Jong Un. Les négociations sont depuis à l'arrêt.