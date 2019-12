Plusieurs maisons de Quiévrain privées d'eau

(Belga) Plusieurs maisons de la commune frontalière de Quiévrain, dans le Hainaut, sont privées d'eau depuis dimanche en fin d'après-midi. Une fuite sur une canalisation est à l'origine du problème, a indiqué la SWDE, confirmant une information des journaux du groupe SudPresse.

La distribution d'eau est perturbée dans une partie de Quiévrain, le Vert Bocage, depuis dimanche en fin d'après-midi. Une canalisation passant dans un pont surplombant la rivière Grande Honnelle est endommagée. Un riverain aurait constaté les dégâts et auraient prévenu les pompiers de Quiévrain qui sont intervenus. Des travaux sont nécessaires pour rétablir l'alimentation. "Pour l'heure, l'alimentation n'est pas coupée et les neuf maisons concernées ne sont donc pas privées d'eau", a indiqué le porte-parole de la SWDE à l'agence Belga. "Les travaux de réparation s'annoncent assez techniques et ils ne peuvent pas être effectués pendant la nuit. L'alimentation sera néanmoins coupée entre dimanche 22 heures et lundi 6 heures. Elle sera rétablie pour le début de matinée avant d'être à nouveau coupée pendant les travaux de réparation qui auront lieu lundi", a ajouté le porte-parole. (Belga)