Les Belges à l'étranger - Brighton (Trossard)et Wolverhampton (Dendoncker) partagent

(Belga) Brighton et Wolverhampton ont partagé l'enjeu (2-2) dimanche dans le cadre de la 16e journée dela Premier League, le championnat d'Angleterre de football. Leander Dendoncker a joué tout le match avec les Wolves et Leandro Trossard a été remplacé à la 68e après avoir donné l'assist sur le deuxième but des Seagulls.

Diogo Jota a ouvert la marque pour les visiteurs (28e, 0-1). Brighton a répliqué par Neal Maupay (34e, 1-1) et Davy Propper (36e, 2-1) avant que l'attaquant portugais des Wolves ne signe un doublé (44e, 2-2). les 30.189 spectateurs de l'Amex Stadium n'ont plus vue de buts en seconde période. Wolverhampton est 6e (24 pts) et Brighton 12e (19). Aux Pays-Bas, Heracles s'est contenté d'un match nul au Sparta Rotterdam (0-0). Cyriel Dessers, qui a joué toute la rencontre avec l'équipe d'Almelo, reste leader du classement des buteurs à égalité avec Donyell Malen du PSV (11 buts). Au terme de la 16e journée, Heracles (25 points) a reculé en 7e position et le Sparta (20 points) se retrouve 11e. En Turquie, Ruud Boffin est resté sur le banc d'Antalyaspor lors de la défaite face à Trabzonspor (1-3). Après cette 14e journée, Antalya, qui n'a plus gagné depuis le 4 octobre à Fenerbahçe 0-1), occupe la 16e position sur 18 (12 points). Trabzonspor est 2e avec 26 points, quatre de moins que Sivasspor. En France, Lens, 2e de Ligue 2, a été éliminé au 8e tour de la Coupe par Dieppe (2-1), équipe de National 3 (5e division). Les Harengs ont surpris les Lensois d'entrée avec Alain Nken Etame (3e, 1-0) et Brice Henoc (7e, 2-0). Les Normands ont ensuite réussi à conserver leur avantage malgré la réduction du score par Benjamin Moukandjo (61e, 2-1). Le coach de Lens, Philippe Montanier, a aligné une équipe expérimentale sans Guillaume Gillet. (Belga)