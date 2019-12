Une mère et son enfant tombent dans la Meuse à Andenne: "On les a sortis de l'eau en arrêt respiratoire"

Une mère et son enfant sont tombés dans la Meuse à Andenne, au niveau du quai De Brouckère, ce dimanche vers 18h30. Vincent nous a prévenus via le bouton orange Alertez-nous. Ils ont pu être sortis de l'eau, mais d'après le témoignage du riverain, leur état de santé pourrait être préoccupant. "On les a sortis de l'eau en arrêt respiratoire", nous a confié Vincent.

La zone de secours NAGE nous a confirmé les faits, mais sans pouvoir nous préciser l'état de santé exact des victimes. Selon les informations de la zone, l'enfant a été emmené au CHR de la Citadelle à Liège, tandis que la mère a été transportée dans un autre centre hospitalier.

Les circonstances exactes de la chute dans la Meuse ne sont pas connues pour l'instant. Une enquête devrait être ouverte pour les déterminer.

Après plusieurs essais, la maman s'est raccrochée

Notre témoin nous a décrit les faits. Tout a commencé vers 18h30. "J'étais dans mon fauteuil et on a jeté une pierre sur mon carreau pour demander de l'aide. Une maman et son enfant en bas âge se trouvaient dans la Meuse, plusieurs mètres en contrebas", nous a indiqué Vincent. "Elle criait en tenant son enfant dans les bras, mais sa tête était dans l'eau et ils partaient à la dérive. Il y avait beaucoup de courant".

D'après lui, plusieurs voisins se sont rapidement précipités sur place pour venir en aide aux victimes. "On m'a demandé une corde, j'ai vite pris une rallonge électrique et je l'ai lancée. Après plusieurs essais, la maman s'est raccrochée et on a pu la stabiliser sur un bord. Pendant ce temps, d'autres ont appelés les secours", nous a expliqué Vincent.

Selon notre témoin, un voisin est descendu dans l'eau pour remonter l'enfant. "Il était en arrêt respiratoire avec les yeux révulsés. On lui a fait de la réanimation", a-t-il indiqué. "Puis les secours sont arrivés et ils ont sorti la mère de l'eau. A ce moment-là elle était aussi en arrêt respiratoire", a-t-il affirmé.

Il n'y a pas de protection et pas d'éclairage le soir

Vincent nous a confié ne pas savoir pourquoi la mère et l'enfant étaient tombés à l'eau. Il nous a cependant décrit les lieux comme pouvant être dangereux. "Ici on a une urbanisation le long du halage. Il y a une nouvelle plaine de jeux, où les enfants jouent. Parfois ils font tomber leurs ballons dans la Meuse. Il n'y a pas de protection et pas d'éclairage le soir. Pourtant on a déjà interpellé le bourgmestre", a commenté notre témoin.

Comme nous l'ont indiqué les secours de la zone NAGE, la mère et l'enfant ont été emmenés dans des hôpitaux différents pour être soignés. À l'heure d'écrire ces lignes, nous ignorions leur état de santé.