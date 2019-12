Prévisions météo: voici LA GRANDE TENDANCE jusqu'à Noël

Des courants océaniques assez doux devraient continuer à déterminer notre temps. Des passages pluvieux alterneront avec des périodes plus instables accompagnées d’averses. Les températures resteront douces pour la saison.

Selon l'institut royal de météorologie (IRM), nous devrions connaître un temps relativement doux et assez humide pendant les deux prochaines semaines, jusqu'au début des fêtes.

Mais attardons-nous plus en détails sur les prévisions météo de cette semaine.

Ce lundi, temps variable avec des passages pluvieux ou des averses. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Possibilité de grésil ou de neige fondante en Ardenne. Il fera souvent très nuageux. En fin d'après-midi, des éclaircies reviendront à partir du nord-ouest. Maxima de 4 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 9 degrés sur le nord-ouest du pays. Le vent passera du sud-ouest au nord-ouest et sera modéré à assez fort avec des rafales de 60 à 70 km/h, ou le matin éventuellement jusqu'à 80 km/h par endroits. En bord de mer, le vent pourra devenir cet après-midi très fort ou même tempétueux avec des rafales de 85 à 90 km/h.

Ce soir et la nuit prochaine, la nébulosité sera variable avec des averses qui s'évacueront vers l'est et qui seront hivernales en Ardenne. Le temps redeviendra ensuite généralement sec avec un ciel qui se dégagera à partir de l'ouest. Le vent sera d'abord modéré de nord-ouest, le long du littoral assez fort. En cours de nuit, il faiblira et deviendra variable en direction, avant de s'orienter au sud-ouest en fin de nuit. Petit coup de froid avec des températures qui redescendront entre -2 degrés sur le sud-est du pays et +3 degrés le long du littoral. Des plaques de glace pourront se former dans de nombreuses régions et rendre les routes glissantes.

Mardi, une crête anticyclonique mobile déterminera temporairement notre temps. La fraîcheur et les éclaircies matinales feront place à un ciel progressivement plus nuageux l'après-midi, puis au passage d'une zone de pluie la nuit suivante. Maxima de 2 à 7 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest, puis s'orientera au sud en devenant assez fort en soirée et la nuit suivante.

Mercredi, temps gris et venteux avec de la pluie, suivi d'un ciel plus variable à partir de l'ouest avec des averses, sur les hauteurs hivernales. Sur l'extrême est/sud-est le ciel restera très chargé et le temps pluvieux. Maxima de 3 à 8 degrés avec un vent modéré de sud-ouest, le long du littoral assez fort.

Jeudi, après une accalmie passagère, de nouvelles pluies ou averses (sur le relief hivernales) envahiront nos régions à partir de l'ouest en cours de journée. Maxima de 2 à 7 degrés avec un vent qui s'orientera au sud et redeviendra assez fort l'après-midi.

Vendredi, temps venteux et très instable avec des averses, sur le relief hivernales. Maxima de 3 à 8 degrés. Le vent s'orientera entre l'ouest et le sud-ouest et sera assez fort, le long du littoral fort à très fort.

De nouvelles pluies traverseront notre pays samedi avec des températures qui atteindront 3 à 7 degrés. Les averses auront un caractère hivernal sur le relief. Le vent de sud-ouest restera bien présent.

La pluie devrait également être au programme pour la journée de dimanche avec des températures maximales de 7 à 9 degrés et un vent de sud-ouest toujours bien présent.