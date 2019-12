Paul Magnette a-t-il échoué? "Ses notes sont TROP à gauche" condamne la Première ministre (vidéo)

Sophie Wilmès était l'invitée de la matinale sur Bel RTL. Interrogée par Fabrice Grosfilley, la Première Ministre, également négociatrice pour le MR, estime qu'il est encore trop tôt pour pouvoir parler de formation d'un gouvernement, alors que Paul Magnette, informateur et président du PS, doit remettre son rapport au Roi aujourd'hui à 15h30. Les notes de Paul Magnette ne sont pas suffisamment équilibrées selon la négociatrice pour le MR qui les juge "trop à gauche" et déplore aussi la majorité trop courte au parlement qu'aurait une coalition "arc-en-ciel", c'est-à-dire rassemblant les familles socialistes, écologistes et libérales, donc sans le CD&V et la N-VA (76 sièges sur 150).

Selon Mme Wilmès, les textes distribués par l'informateur "ont évolué" au fil des versions successives, mais "pas suffisamment". "Ils sont encore trop à gauche", a-t-elle souligné, en affirmant que la réponse du MR à ce stade est "non" à une entrée dans une coalition gouvernementale. Mme Wilmès a jugé qu'il était trop tôt pour passer à la phase de formation d'un gouvernement, la situation n'étant "pas mûre". Elle s'est toutefois refusée à préjuger de la décision que prendra le Roi à l'issue de l'entretien prévu à 15h30 avec l'informateur.

Sophie Wilmès a également répété que le MR ne souhaitait pas parler de confédéralisme, comme le demande la N-VA.