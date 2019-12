Ce restaurant emploie une majorité de salariés porteurs d'une trisomie 21: Redouane raconte une aventure extraordinaire

A Paris, dans le quartier du Marais, un restaurant suscite la curiosité et force le respect. Grâce à une levée de fond de 450.000 euros un établissement qui emploie en majorité des personnes atteinte de trisomie 21 a vu le jour. Depuis 2 mois, le service affiche complet, les clients sont ravis.

En salle, il y a Ulysse et Mickael, en cuisine, Cyril et Redouane sont concentrés. Ils sont guidés par le chef Ibrahima. Chaque midi, 3 plats et 3 desserts sont à la carte pour leur simplifier la tâche. "Cela permet que nos jeunes en cuisine et en salle, puissent retenir les plats et savoir ce que c’est", indique Ibrahima Sylla, le chef du restaurant Le Reflet.

Pour éviter au serveur de prendre des notes, la gérante a mis en place un système plutôt astucieux. Ici, le client tamponne sur une carte le plat qu’il a choisi. Tout est pensé pour faciliter le travail de ces personnes porteuses d’une trisomie 21, et ce jusqu’aux assiettes.

"L’idée était de venir ancrer l’empreinte des mains sous les assiettes. Cela leur donne du relief et important, de l’assurance et de la stabilité lors de la prise en main et du service", explique Flore Lelièvre, la fondatrice du restaurant.

A 21 ans, Redouane, n’en est pas à son premier restaurant et a déjà travaillé pour de grands établissements. "Avant je travaillais au Fouquet’s sur les Champs-Elysées. Je travaille avec Flore ici depuis 2 ans. Je suis heureux ici", confie-t-il.

Avec patience et précision, le chef accompagne chacun de leurs gestes. Le jour du tournage de ce reportage, ils ont dû gérer 37 couverts. Des clients bienveillants, témoins d’une formidable aventure humaine.

Sur les 13 employés de l’établissement, 8 sont atteints de trisomies 21. Tous ont un CDI et font un service par jour.

Quand Redouane a fini sa journée, il repart en transports en commun. Il est complètement autonome. Une fois arrivé chez lui, il est accueilli par son père. "Il peut faire beaucoup de choses. Au début, on ne pensait pas qu’il serait capable de faire ça", déclare ce dernier.

En employant ces personnes extraordinaires, le Reflet leur offre une vie normale, et surtout ce sourire plus rayonnant que les plus belles étoiles d’un restaurant.