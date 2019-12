Ancelotti avant le duel contre Genk: "Une qualification pour nous relancer en championnat"

(Belga) Carlo Ancelotti et Naples restent sur une série de neuf matches sans victoire toutes compétitions confondues. L'entraîneur italien veut une "performance convaincante de son équipe" à l'occasion de la réception de Genk mardi au San Paolo (18h55) lors de la 6e et dernière journée de Ligue des Champions.

"Nous sommes tous très concentrés sur la partie de mardi", a déclaré Carlo Ancelotti lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant match. "Nous espérons bien prester et obtenir un résultat positif. Une qualification pour le prochain tour de la Ligue des Champions pourrait être stimulante afin de résoudre les problèmes rencontrés en championnat". Plongée dans une crise profonde, l'équipe de Dries Mertens est "toujours dans une spirale négative" selon son entraîneur. "L'équipe est inquiète car elle ne parvient pas à s'exprimer et cet aspect mental conditionne évidemment nos performances." A noter qu'Ancelotti, qui "reste optimiste quant à la qualification", a précisé qu'Arkadiusz Milik et qu'Allan "pourraient être disponibles" pour le duel contre les Limbourgeois. Naples (9) doit confirmer sa deuxième place du groupe afin d'accéder aux huitièmes de finale. Les Napolitains comptent deux longueurs d'avance sur le RB Salzbourg (7), qui accueille Liverpool (10). Les Reds sont leaders du groupe E mais ne sont toujours pas à l'abri d'une désillusion de dernière minute. Les "Reds" peuvent se contenter d'un nul en Autriche alors que Salzbourg doit l'emporter face au tenant du titre tout en misant sur un faux-pas de Naples. Derniers avec une petite unité, les Genkois sont d'ores et déjà éliminés. (Belga)