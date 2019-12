COP25 : "crise climatique sans doute la plus grande menace depuis la 2e Guerre mondiale"

(Belga) Le réchauffement climatique pourrait déclencher des crises menaçant les droits de l'Homme comme le monde n'en n'a plus connues depuis la Seconde Guerre mondiale, a mis en garde lundi la Haute Commissaire aux droits de l'homme de l'Onu, Michelle Bachelet.

Aucun pays n'échappera à l'urgence climatique, avertit l'ancienne présidente chilienne, soulignant que les droits à la vie, à la santé, à l'alimentation, à l'accès à l'eau potable, au logement et au développement sont déjà touchés par les changements climatiques. Pour Michelle Bachelet, le monde a une dette morale à l'égard "de ces millions d'enfants, adolescents et jeunes adultes qui se sont levés pour parler" de la crise climatique. Ces déclarations de Mme Bachelet interviennent à la veille de la Journée mondiale des Droits de l'Homme et alors que près de 200 pays sont réunis du 2 au 13 décembre à Madrid pour la conférence de l'Onu sur le Climat (COP25). (Belga)