Paul Magnette demande à être déchargé de sa mission: le Roi rencontre d'abord le MR et l'Open VLD ce lundi

Paul Magnette a remis un rapport final au Roi Philippe ce lundi vers 15h30. Il a demandé au souverain d'être déchargé de sa mission d'informateur. "Le Roi tient sa décision en délibéré et entame des consultations", a indiqué le Palais royal par communiqué.

D'après des informations fournies à RTL INFO, les consultations doivent commencer à 16h30 ce lundi avec le Mouvement réformateur, suivi de l'Open VLD (libéraux flamands) vers 17h15. La suite des consultations doivent être menées mardi.

Bart De Wever n'exclut pas de prendre une mission mais il faudra repartir de -20

Avant que Paul Magnette ne remette son rapport au souverain, le président de la N-VA a déclaré ne pas exclure d'effectuer un tour de piste dans le cadre de la formation d'un gouvernement fédéral. Selon Bart De Wever, peu importe le nouveau chargé de mission désigné par le Roi, il devra repartir de "-20", estime-t-il.

"Je peux éventuellement le faire mais les dégâts causés par le VLD sont énormes. J'ai rencontré M. Magnette (samedi soir, ndlr) et il a le goût de sa bouillie arc-en-ciel bien en bouche (...) Il faudra beaucoup de dentifrice flamand pour se laver la bouche", a-t-il déclaré, interrogé par la VRT avant le Bureau de son parti.

Après la mission d'information remplie par le duo Reynders (MR)- Vande Lanotte (sp.a), M. De Wever était prêt à recevoir une nouvelle mission aux côtés de M. Magnette, a-t-il assuré, mais celui-ci a refusé et c'est un duo Demotte (PS)-Bourgeois (N-VA) qui a été chargé de la "préformation" d'un gouvernement, sans succès. Si le ton employé à l'égard de l'Open Vld est particulièrement dur, le leader de la N-VA ne jette toutefois aucune exclusive sur les libéraux flamands. En cas de coalition "bourguignonne" (rassemblant le PS et la N-VA), les libéraux flamands ne seraient en effet pas nécessaires. "S'il devait y avoir une nouvelle phase, il faut explorer toutes les nouvelles pistes et le plus idiot serait de commencer à exclure", a-t-il dit. Et d'ajouter: "j'ai peur que nous soyons moins loin qu'au début". Le président de la N-VA juge toujours que le confédéralisme est la meilleure solution pour diriger un pays qui a voté à gauche au sud et à droite au nord. Les électeurs flamands "veulent une politique migratoire, de sécurité et de création d'emplois qu'on ne peut pas leur donner car on doit prélever des milliards d'euros d'impôts pour entretenir des électeurs passifs (au sud du pays, ndlr)", a-t-il affirmé.