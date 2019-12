Anderlecht: une école saccagée et un professeur ligoté cette nuit

L’institut Saint-Vincent a été saccagé dans la nuit de lundi à mardi à Anderlecht, en région bruxelloise. Cinq jeunes auraient également ligoté et frappé un professeur qui avait décidé de dormir sur place. Les auteurs des faits ont pris son véhicule afin de prendre la fuite et ont fait un accident un peu plus loin sur le territoire de Molenbeek.

Le parquet de Bruxelles confirme ces faits "assez graves". "Cinq jeunes seraient entrés dans une école, ils auraient détruit énormément de choses et surtout ils seraient tombés sur un professeur qui était présent. Cet enseignant a été ligoté et également frappé par les jeunes. Son véhicule qui était stationné devant l'établissement scolaire a été volé par les jeunes. Cette voiture a ensuite été retrouvée un peu plus tard dans la soirée à Molenbeek", relate Stéphanie Lagasse, porte-parole du parquet.

Il semblerait que le professeur était présent "par hasard" et qu'il n'était dès lors pas spécifiquement visé. Les cinq jeunes sont tous en fuite.

Le parquet a requis le laboratoire scientifique de la police fédérale qui est descendu sur place. Il a récolté des traces dans l’école et dans le véhicule. "L'enquête pour le moment suit son cours afin d'identifier les auteurs de ces faits. Les faits ont été qualifiés de vol avec violence et/ou menaces et de destruction de biens mobiliers également avec violence et/ou menaces", précise la porte-parole.