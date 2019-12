Pour le président du cdH, pas de doute: Georges-Louis Bouchez veut la N-VA dans le futur gouvernement (vidéo)

Le nouveau et jeune président du MR, Georges-Louis Bouchez exerce-t-il déjà une influence prépondérante dans les négociations entre partis pour mener à un futur gouvernement fédéral ? Dès la campagne présidentielle au MR, le Montois ne s'était pas caché de dire qu'au contraire d'autres personnalités politiques francophones, il n'excluait aucunement un gouvernement avec la N-VA, comme ça avait été le cas dans le gouvernement précédent de Charles Michel, avant que le parti de Bart De Wever ne s'en aille. Désormais informateur, avec le Flamand Joachim Coens du CD&V, il devrait privilégier une piste incluant la N-VA. Le président du cdH, Maxime Prévot, en est convaincu et l'a déclaré ce matin au journaliste politique Fabrice Grosfilley sur Bel RTL. Selon lui, "en coulisses, (...) le MR (...) a eu un coup de cœur (...) pour essayer de tenter une configuration impliquant la N-VA", au détriment donc d'une coalition arc-en-ciel tel qu’imaginée dans la note de l'informateur précédent Paul Magnette, trop à gauche pour les libéraux. Également au détriment d’une future assise francophone dans le gouvernement fédéral ? "Georges-Louis Bouchez va devoir (...) trouver une solution pour tout-le-monde et pas uniquement pour ses options préférentielles à lui", estime Maxime Prévot.