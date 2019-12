L'informateur Georges-Louis Bouchez a UN SEUL MESSAGE à faire passer

Les deux informateurs nommés par le Roi et succédant à Paul Magnette, Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) ont tenu une conférence de presse ce mercredi matin à la Chambre.

"Nous restons sur un schéma ouvert pour essayer de trouver une solution avec les différents partis. Nous ne partons pas de zéro. Nous allons nous baser sur le travail des informateurs précédents. Il n'est pas question de repartir comme si nous ne connaissions pas les prises de position des uns et des autres. Il reste pas mal de flou. Il est important de clarifier les positions de chacun", a déclaré l'informateur Georges-Louis Bouchez.

Le nouveau président du MR a également exprimé de l'optimisme quant à la réussite de leur mission."Joachim et moi, nous sommes optimistes et volontaires dans cette mission parce que, sur la base du travail qui a déjà été réalisé, si tout le monde est de bonne volonté et agit avec sincérité, il devrait être possible de pouvoir arrêter un ou plusieurs formats de coalition possibles", a assuré le libéral.

Les informateurs royaux ont également précisé leur méthode de travail. "Nous ferons preuve de la plus grande discrétion. Nous ne communiquerons que par conférence de presse et nous ne répondrons à aucune question".

"Le seul message: le travail commence dans les prochaines heures. Des rencontres sont prévues dès cet après-midi après différentes formations politiques", a indiqué Georges-Louis Bouchez. "L'ordre dans lequel nous verrons les formations dépend du nombre de parlementaires dont elles disposent", a expliqué Joachim Coens. "Il ne faut y voir aucun symbole politique, c'est uniquement un critère objectif", a insisté son collègue libéral.

Pour rappel, le duo d'informateurs doit faire un premier rapport au Roi le 20 décembre prochain.