Un garçon de 11 ans décède après avoir été heurté par un camion à Alost

Un jeune garçon de 11 ans est décédé mercredi matin à Alost après avoir été heurté par un camion, indique la police locale. L'accident s'est produit vers 08h00 sur le parking de la société Tereos. Les circonstances exactes de l'accident font toujours l'objet d'une enquête, a déclaré la porte-parole de la police locale, Katrien Ottevaere. "On ne sait pas encore si l'accident s'est produit sur le parking ou dans la rue. Selon les premières constatations, le garçon se trouvait, à certain moment, devant le camion à l'arrêt. Puis celui-ci s'est déplacé et a heurté l'enfant." La victime est décédée sur le coup. Le parquet de Flandre orientale (section Termonde) a nommé un expert de la circulation pour enquêter sur les faits.