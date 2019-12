Des milliers de personnes rassemblées à Sydney pour réclamer une réaction du gouvernement

(Belga) Plus de 7.000 personnes se sont rassemblées mercredi soir à Sydney pour réclamer une réaction du gouvernement face au changement climatique, alors que la ville du sud-est de l'Australie étouffe en raison de la propagation de fumées toxiques causées par des feux de forêt.

Mardi dès l'aube, Sydney a été recouverte d'un nouveau voile de fumée, plus épais encore que les épisodes précédents qui se multiplient depuis le mois de novembre. La pollution de l'air a atteint un seuil 11 fois supérieur à la normale. Mercredi, plusieurs milliers de manifestants, dont la plupart portaient des masques, se sont dirigés vers le siège des autorités de la ville. Ils réclament notamment l'augmentation des moyens alloués aux pompiers. "Il y a urgence, Sydney étouffe, le New South Wales brûle. Nous exigeons des actions", a résumé depuis la manifestation le sénateur écologiste Mehreen Faruqi sur Twitter. "Une décennie de déni nous a menés à cette situation: il n'y a pas d'eau, l'état brûle, le financement des pompiers a été réduit depuis 2011 et les volontaires sont épuisés", a déploré un porte-parole des hommes du feu présent au rassemblement. (Belga)