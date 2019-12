Chute d'une mère avec son fils dans la Meuse: elle explique pourquoi la poussette lui a échappé

Dimanche soir, une mère et son enfant sont tombés dans la Meuse à Andenne. Des témoins leur sont venus en aide jusqu'à l'arrivée des secours. Ils ont été sortis de l'eau en arrêt respiratoire puis transportés dans deux hôpitaux différents. Les causes de l'incident se précisent, d'après nos informations.

Nous avons des nouvelles de l'incident inhabituel qui a eu lieu dimanche dernier à Andenne. Une mère de famille de 40 ans et son fils de 2 ans sont tombés dans la Meuse au niveau du quai De Brouckère en début de soirée. Finalement repêchés par les secours, ils ont été emmenés à l'hôpital.

La mère est tirée d'affaire et s'est exprimée pour la première fois. D'après nos informations, elle a expliqué qu'il s'agissait d'un accident. Malvoyante, elle aurait perdu le contrôle de la poussette sur le chemin de halage, qui n'est ni éclairé ni équipé de barrière. Son enfant à l'eau, elle aurait sauté pour le récupérer, mais ce fut forcément une tâche délicate.

Au niveau de leur santé, la situation est contrastée. Elle est tirée d'affaire, mais son fils est toujours dans le coma à l'hôpital de Leuven. Les médecins seraient plutôt optimistes et auraient prévu de le sortir du coma jeudi. Des tests neurologiques devront être menés pour détecter d'éventuelles séquelles.

En arrêt respiratoire

Rappelons que, effectivement, la mère et son fils étaient en arrêt respiratoire quand ils ont finalement été extraits de la Meuse. L'eau était à 6 degrés et ils se sont débattus plusieurs minutes.

D'après le témoin que nous avions contacté dimanche, tout a commencé à 18h30. "J'étais dans mon fauteuil et on a jeté une pierre sur mon carreau pour demander de l'aide. Une maman et son enfant en bas âge se trouvaient dans la Meuse, plusieurs mètres en contrebas", nous avait indiqué Vincent. "Elle criait en tenant son enfant dans les bras, mais sa tête était dans l'eau et ils partaient à la dérive. Il y avait beaucoup de courant".

Plusieurs voisins se sont rapidement précipités sur place pour venir en aide aux victimes. "On m'a demandé une corde, j'ai vite pris une rallonge électrique et je l'ai lancée. Après plusieurs essais, la maman s'est raccrochée et on a pu la stabiliser sur un bord. Pendant ce temps, d'autres ont appelés les secours", nous a expliqué Vincent.

C'est Olivier Gonze, Capitaine de la zone de secours NAGE qui a sorti le jeune garçon de l'eau : "En arrivant sur place juste après l'ambulance, les deux ambulanciers étaient en train de maintenir la maman et son enfant qui étaient tombés à l'eau, apparemment d'une manière accidentelle. Les ambulanciers nous ont signalé que l'enfant était en arrêt cardio-respiratoire, alors j'ai commencé la réanimation en attendu que le SMUR arrive sur place", nous a-t-il expliqué dimanche passé.

La mère et l'enfant ont été emmenés dans des hôpitaux différents pour être soignés. Après avoir été emmené au CHR de la citadelle de Liège, il a été transféré dans la nuit à Louvain. Sa maman a été transportée au CHR de Namur.

Le parquet continue son enquête, mais la piste accidentelle semble donc, d'après les premières déclarations de la mère, la plus plausible.