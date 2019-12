Un temps plutôt maussade pour les prochains jours

(Belga) Mercredi après-midi, la nébulosité sera abondante sur la moitié sud­ est avec quelques périodes de pluie, selon les prévisions de l'IRM. Sur le relief ardennais, il pourra s'agir de neige fondante. Ailleurs, des éclaircies alterneront avec des périodes très nuageuses, localement accompagnées d'averses. Un coup de tonnerre n'est pas exclu, surtout dans l'ouest. Les maxima se situeront entre 2 degrés en Hautes­ Fagnes et 8 ou 9 degrés au littoral. Le vent sera faible à souvent modéré de sud­ sud­ ouest ou sud­ ouest.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps deviendra partout partiellement nuageux avec des averses qui voyageront depuis l'ouest vers l'est du pays. Les précipitations pourront adopter un caractère hivernal sur les sommets ardennais. Les minima oscilleront entre ­1 et +3 degrés en fonction des éclaircies. Jeudi, le temps sera sec sur la plupart des régions avec d'abord un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. Au fil des heures, le ciel se couvrira depuis le sud­ ouest. Après une matinée assez fraîche, le mercure atteindra des valeurs comprises entre 0 ou 1 degré sur le relief ardennais et 6 degrés dans l'extrême ouest du pays. Vendredi, nous serons à l'arrière d'une perturbation qui aura traversé le pays durant la nuit. Le temps sera fort instable et venteux avec régulièrement des périodes de pluie ou des averses, éventuellement hivernales sur les hauteurs de l'Ardenne. Les maxima varieront de 1 à 7 degrés. (Belga)