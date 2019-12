Vacances à l'étranger: comment fonctionne le remboursement de vos frais médicaux via votre mutuelle?

Hier, nous avons partagé l'histoire de Nicole, une habitante de Warneton. Cette sexagénaire s'est blessée à la jambe lors d'un voyage en Egypte. Elle a dû payer 235 euros de frais médicaux. Quand elle a tenté d’obtenir un remboursement auprès de sa mutuelle, elle a d’abord reçu de mauvaises informations.

A l'aube des vacances de Noël, Alix Battard a voulu mieux comprendre comment ces remboursements fonctionnent, en invitant Philippe Lotin dans le RTL INFO Bienvenue. Il s'agit du chef de service soins de santé à la Mutualité chrétienne.

Généralement, en cas d'accident à l'étranger, peut-on obtenir un remboursement auprès de sa mutuelle ? Quelle est la règle ?

"En règle générale, si on voyage en Europe ou dans les pays qui bordent la Méditerranée, on a toujours droit à un remboursement. Il y a juste une petite franchise qui reste à votre charge."

C'est compris parce que d'office, quand on est affilié à une mutuelle, on est couvert par plusieurs types d'assurance ?

"C'est ça, en fait quand vous êtes assuré auprès d'une mutualité vous avez d'abord ce que l'on appelle l'assurance obligatoire qui vous couvre lorsque vous allez chez un médecin et que vous ramenez votre attestation à la mutualité, vous êtes remboursé de ce qu'on appelle la quote-part. A côté de cela, il y a l'assurance complémentaire qui est en fait des avantages offerts par les mutualités à leurs affiliés, et notamment ce qui nous intéresse ici l'assurance voyage pour vos déplacements à l'étranger."

Et cette assurance complémentaire, nous l'avons tous ?

"En fait c'est une condition d'affiliation dans à peu près toutes les mutualités en Belgique, donc vous êtes d'office, à partir du moment où vous payez bien vos cotisations, couvert par cette assurance voyage."

Si on est en ordre de paiement, est-ce que le remboursement des frais est illimité en cas d'accident à l'étranger ?

"Oui, et c'est justement ça qui fait d'ailleurs la différence avec la plupart des assureurs privés. Au niveau des mutualités, il n'y a pas de limites du tout, il n'y a pas de plafond d'intervention. Je me rappelle d'ailleurs d'un cas que l'on a eu en 2014 lors de la Coupe du Monde de football au Brésil, un dossier pour quelqu'un à qui on a failli couper la jambe, on a su la sauver heureusement, mais cela a coûté plus de 700.000 euros et il a été entièrement remboursé à part la petite franchise, de 60 euros en ce qui nous concerne"

Si on doit être hospitalisé à l'étranger en vacances et que le médecin ou l'hôpital nous demande de payer immédiatement, sur place, faut-il le faire ?

"Si c'est une simple petite visite chez un médecin, j'ai envie de dire que vous pouvez payer. Il n'y a pas de problème, vous serez remboursé lors de votre retour en Belgique. A partir du moment où l'on vous demande des plus gros montants, là un bon conseil, ne jamais payer et contacter la centrale d'alarme qui est disponible 24h/24 et qui prendra contact avec le prestataire qui vous demande de payer des sommes un petit peu folles."



Mais j'imagine qu'il y a des exceptions. Dans le témoignage de Nicole via Alertez-nous, sa mutuelle lui a parlé de convention avec l'Egypte. C'est quoi ce système ?

"En fait, il y a toujours ce que l'on appelle la carte européenne d'assurance maladie-invalidité qui est valable dans tout ce qui est de manière générale les pays européens. A côté de ça, il y a des pays du style la Turquie, le Maroc, la Tunisie où il y a des conventions bilatérales. Ce sont des accords qui sont pris entre la Belgique et le pays en question."

Et donc à ce moment-là il n'y a pas de problème. Mais l'Egypte ne fait pas partie de ces pays ?

"L'Egypte ne fait pas et n'a jamais fait partie de ces pays. Dans ce cas, les frais seront remboursés mais il n'y aura pas d'intervention de l'assurance obligatoire. Tout sera pris en charge par l'assurance voyage de la mutualité, sauf toujours la petite franchise. (ndlr: il y aussi des pays qui ne sont pas couverts)"

Où peut-on trouver cette liste des pays couverts ?

Cette liste est disponible sur les sites de toutes les mutualités et sur les brochures que vous retrouvez dans les agences. Il ne faut donc pas hésiter à se renseigner. C'est d'ailleurs un bon conseil que l'on doit donner: c'est renseignez-vous avant de partir à l'étranger pour savoir si votre destination est couverte.

Il ne faut pas nécessairement appeler sa mutuelle, se renseigner sur le site est suffisant ?

"Oui, se renseigner sur le site est suffisant."

Est-ce valable pour toutes les mutuelles ?

"Oui sauf la Caami, la caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, qui est la seule mutualité e Belgique qui n'a pas d'assurance complémentaire et donc pas d'assurance voyage"