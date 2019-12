Vidéo CHOC en France: des canetons jetés vivants à la poubelle chez un producteur de foie gras étoilé

Une association de défense des animaux dévoile ce mercredi une enquête réalisée chez un producteur de foie gras étoilé en Dordogne, en France. Les images montrent notamment des milliers de canetons jetés vivants à la poubelle.

De nouvelles images de cruauté animale dans un élevage de canards réputé viennent d'être dévoilées par l'association de défense des animaux L214. Cette vidéo choc a été tournée en octobre et novembre au Domaine de La Peyrouse, rattaché au Lycée agricole de Périgueux. Cette exploitation produit du foie gras et a reçu plusieurs médailles au Concours général agricole, dont une d'or en 2019.

La vidéo intitulée "De la naissance à la mort: la cruauté du foie gras", montre notamment, au couvoir, des canetons femelles (non conservées pour le gras) enserrées dans des bacs, "mourant de faim ou étouffées", des canetons jugés inaptes "laissés dans des caisses où ils vont agoniser", des oeufs "éclosant dans la poubelle d'équarrissage". Et, en bout de chaîne, des canards "qui reprennent conscience sur la chaîne d'abattage".



La préfecture de Dordogne a pour sa part indiqué qu'"un signalement" était parvenu aux services vétérinaires de la Direction départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des populations (DDCSPP) et a été "immédiatement pris en compte".





Un manquement aux règles de protection animale



Un contrôle inopiné le 19 novembre au couvoir du lycée a "effectivement mis en évidence le recours à une méthode d'euthanasie par asphyxie non règlementaire", signale la préfecture. Le lycée a été "verbalisé pour ce manquement aux règles de protection animale" et "mis en demeure de se mettre immédiatement en conformité".



"Dès l'éclosion suivante, le 26 novembre", la DDCSPP a constaté que le lycée avait pris les dispositions nécessaires" pour assurer "le dispositif de mort instantanée des canettes conformément" au texte européen en vigueur "sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort". L214 a pour sa part insisté ce mercredi que la situation à la date n'était "pas totalement réglée."



Le lycée la Pérouse a expliqué à l'AFP que "le bien-être animal fait partie des priorités enseignées aux élèves", mais reconnu que l'euthanasie par asphyxie --qui n'est pas pratiquée par des stagiaires- était "trop longue". Il a depuis acquis un euthanasieur-broyeur, mettant le lycée "totalement aux normes" concernant la mise à mort. Il a dit par ailleurs "s'interroger" sur certaines images --notamment de canetons dans des bacs d'équarrissage, qui "ne correspondent pas à nos pratiques".



L214 a indiqué avoir transmis mardi soir une plainte pour "abandon" et "mauvais traitements" au parquet de Périgueux, a réclamé la suspension temporaire de la formation d'apprentis pour le Domaine de La Peyrouse, et à titre symbolique, le retrait de sa médaille d'or.