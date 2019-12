Aldi rappelle son calendrier de l'avent suite à un risque d'asphyxie

Aldi rappelle son calendrier de l'avent car de petites pièces peuvent s'en détacher et provoquer un risque d'asphyxie, indique mercredi la chaîne de supermarchés.





Le calendrier est retiré de la vente et les personnes qui l'auraient acheté sont priées de le ramener au point de vente, où elles seront remboursées. De petites pièces risquent en effet de se détacher du calendrier de l'avent, en particulier la trompette du compartiment 9, ce qui peut présenter un risque d'asphyxie. Le calendrier a été vendu entre le 20 novembre et le 11 décembre. Pour toute information complémentaire, le service client d'Aldi est joignable à l'adresse customercareFR@aldi.be et celui de DP Factory BV à klantenservice@dpfactory.eu.