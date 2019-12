Le film "Scandale" en tête des nominations pour les SAG Awards

Le film "Scandale", inspiré par les faits de harcèlement sexuel ayant coûté sa place au PDG de la chaîne américaine Fox News en 2016, a obtenu mercredi le plus grand nombre de nominations pour les Screen Actors Guild (SAG) Awards, des prix traditionnellement considérés comme un indicateur majeur pour les Oscars.

Le prestigieux casting du film a été salué autant collectivement qu'individuellement, les actrices Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie ayant toutes les trois été sélectionnées par leurs pairs du jury des SAG, le syndicat représentant les comédiens.

"Scandale" devance de peu "Marriage Story", drame autour de la séparation tumultueuse d'un couple d'artistes, "The Irishman", thriller historique politico-mafieux du réalisateur Martin Scorsese, et le dernier Quentin Tarantino, "Once Upon a Time... in Hollywood", qui récoltent chacun trois nominations pour des performances d'acteurs.

Etonnamment, "Marriage Story", arrivé lundi en tête des nominations aux Golden Globes, est absent de la catégorie "meilleur ensemble d'acteurs", le prix le plus prisé des SAG Awards.

"Jojo Rabbit", satire sur un enfant allemand de 10 ans et son ami imaginaire Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, et le thriller sud-coréen "Parasite", sur fond de lutte des classes, sont en revanche en lice dans cette catégorie phare.

Comme pour les Golden Globes, Robert De Niro a été ignoré par le jury des SAG pour son rôle dans "The Irishman".

Du côté de la télévision, la série "La Fabuleuse Mme Maisel", produite par Amazon, part en tête, avec quatre nominations. Déjà été primée ces deux dernières années par les Emmy Awards, elle retrace le parcours d'une femme au foyer bafouée qui se reconvertit dans le stand-up dans le New York des années 1950.

Moins en vue que les Golden Globes, les SAG sont considérés comme un indicateur plus fiable pour les Oscars car 1.200 de leurs membres votent à l'Académie des arts et sciences du cinéma (sur 6.000 au total) qui remet les prestigieuses statuettes dorées.

- Phoenix et Zellweger consolidés -

Avec Charlize Theron et Margot Robbie déjà sélectionnées pour les Golden Globes, "Scandale" apparaît donc comme un candidat sérieux en vue des Oscars, qui seront remis le 9 février.

Joaquin Phoenix ("Joker") et Renée Zellweger ("Judy") voient eux aussi leurs chances consolidées par leur nomination aux SAG Awards.

La plateforme de vidéo à la demande Netflix a réédité mercredi sa performance des Golden Globes en terminant largement en tête des nominations, tant pour le cinéma que pour la télévision.

Les jurés des SAG n'ont cependant pas retenu les vétérans Anthony Hopkins et Jonathan Pryce pour leur duo dans "Les deux Papes", pas plus qu'Eddy Murphy, qui signait son grand retour à l'écran dans "Dolemite Is My Name".

Ils leur ont préféré Taron Egerton, remarqué dans le rôle d'Elton John pour le biopic "Rocketman", et Christian Bale en pilote casse-cou pour "Le Mans 66".

Lupita Nyong'o a également été sélectionnée pour sa performance dans le film d'horreur "Us", un succès commercial et critique totalement ignoré lundi par les Golden Globes.

Côté télévision, la série phare du nouveau service de streaming d'Apple, "The Morning Show", qui met en scène un programme de télévision secoué par la polémique #MeToo, décroche la première nomination pour Apple TV+ grâce à Jennifer Aniston.

Emmenés par Olivia Colman, les comédiens de "The Crown" ont obtenu trois nominations, comme "Fleabag", comédie sombre et loufoque créée et interprétée par la Britannique Phoebe Waller-Bridge.

Abondamment critiquée, la dernière saison de "Game of Thrones" a dû se contenter de deux nominations, une à titre individuel pour Peter Dinklage et son personnage à l'esprit et à la langue acérés, Tyrion Lannister, l'autre pour le "meilleur ensemble d'acteurs" dans une série dramatique.

Les récompenses de cette 26e édition des SAG Awards seront décernées le 19 janvier à Los Angeles.