Voici les recherches les plus tapées sur Google en 2019 en Belgique

Google a révélé les recherches les plus populaires effectuées en Belgique en 2019. Wtfock, Julie Van Espen et le Tour de France 2019 font partie des requêtes les plus souvent tapées dans le célèbre moteur de recherche. Celui-ci a fait appel au dessinateur et auteur de bandes dessinées Nicolas Vadot pour illustrer cette édition 2019.



La série flamande Wtfock arrive en tête du classement des recherches générales en Belgique. Elle suit un groupe de jeunes élèves du secondaire et se décline quotidiennement sur internet. Julie Van Espen, l'étudiante tuée après une tentative de viol et retrouvée dans le canal Albert à Anvers, est deuxième. À la troisième place, on retrouve le Tour de France 2019 dont le grand départ a été donné à Bruxelles. Parmi les autres requêtes qui ont marqué l'année 2019, Google pointe notamment Notre-Dame de Paris, Julen (le petit garçon tombé dans un puits en Espagne), l'Eurovision, la Coupe d'Afrique, les élections en mai ou encore la Coupe du monde de football féminin.

Theo Hayez (le jeune Belge disparu en Australie), Tom Van Grieken (le président du Vlaams Belang), la petite Pia (atteinte d'une maladie génétique rare et sauvée par un élan de solidarité) ou David Goffin figurent parmi les personnalités belges les plus recherchées. Au rayon des questions, "Comment voter aux élections européennes" arrive devant "Comment maigrir" et "Comment supprimer un compte instagram". "Se pencher sur l'ensemble des recherches effectuées au cours de l'année permet de clairement identifier les tendances et les moments forts vécus en Belgique", conclut Michiels Sallaets, Communications Manager chez Google en Belgique.